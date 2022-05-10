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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,70 artışla 2.483,08 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.05.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,38 puan ve yüzde 0,70 değer kazanarak 2.483,08 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 ve holding endeksi yüzde 0,85 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,26'yla gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,94'le inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalardan pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,28 değer kazancıyla 2.465,71 puandan tamamladı.

Analistler, jeopolitik riskler ve Çin'de yeni tip koronavirüs salgını tedbirlerinin devam etmesinin küresel ekonomik büyümeye zarar vereceği endişelerinin arttığını, bu durumun pay piyasalarında satışların derinleşmesine neden olduğunu söyledi.

Artan enflasyonist baskılar karşısında merkez bankalarının daha şahin politika adımları atmak zorunda kalacağı endişelerinin de risk iştahının azalmasında etkili olduğunu aktaran analistler, bugün ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankaları yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Analistler veri gündeminde ise yurt içinde iş gücü istatistikleri, Almanya'da ZEW endekslerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.520 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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