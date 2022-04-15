Dolar
14.64
Euro
15.83
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,036.20
BTC/USDT
40,350.00
BIST 100
2,482.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da cuma namazı için içeriye girişler başladı
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 2.479,00 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 15.04.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,59 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 2.479,00 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,77'yle iletişim, tek kaybettiren yüzde 0,84'le gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün alıcılı seyrini sürdüren Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,61 değer kazanarak kapanış rekorunu 2.475,41 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD ve Avrupa borsalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'da sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu ve yükseliş eğilimindeki petrol fiyatlarının iyimserliği törpülediğini ifade eden analistler, veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri ve bütçe dengesi, ABD'de New York Fed imalat endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor
İstanbul'da Kovid-19 vaka sayıları en düşük seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar tatil havasında

Merkez Bankası rezervleri 110 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 245,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 245,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı
Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 512 milyar lira oldu

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 512 milyar lira oldu
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubat ayında azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubat ayında azaldı