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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 2.361,15 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 08.04.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,95 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 2.361,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03 ve holding endeksi yüzde 1,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,71'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 0,15'le turizm oldu.

Analistler, artan jeopolitik risklerin enflasyonist baskıları beslemesi ve merkez bankalarının para politikalarında hızlı sıkılaşma beklentileriyle yükselen tahvil faizlerinin küresel risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının ise pozitif ayrışmayı sürdürdüğünü söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmelerin yakından takip edileceğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.400 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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