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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,24 artışla 2.036,27 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.03.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,93 puan ve yüzde 1,24 değer kazanarak 2.036,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 1,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,94'le madencilik olurken, tek düşüş yüzde 0,03'le turizm endeksinde yaşandı.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

Dün güne düşüşle başlayan ve dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarından pozitif ayrıştı ve günü yüzde 0,70 değer kazancıyla 2.011,35 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel pay piyasalarında başlıca risk faktörü olmaya devam ettiğini ancak iki ülke arasında diplomasinin artabileceğine ilişkin haber akışının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün ABD'de açıklanacak JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini vurgulayan analistler, petrol başta olmak üzere emtia fiyatlarının seyrinin de yatırımcılar tarafından yakından izlendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 1.890 seviyelerinin destek, 2.090 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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