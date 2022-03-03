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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,17 artışla 2.009,33 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.03.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,24 puan ve yüzde 1,17 değer kazanarak 2.009,33 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,94 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,66'yla kimya, petrol, plastik, en çok kaybettiren yüzde 1,65'le turizm oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,82 değer kazanarak 1.986,09 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün faiz artırımında ölçülü davranacaklarını açıklamasının ardından küresel pay piyasalarının alıcılı seyrettiğini söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin haber akışının da varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, bugün yurt içinde gözlerin enflasyon verilerine çevrildiğini kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin şubatta yüzde 4,14 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,14) göre bir önceki ay yüzde 48,69 olan yıllık enflasyonun yüzde 53,45'e yükseleceği hesaplanıyor.

Analistler, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.010 puanın direnç, 1.930 ve 1.870 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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