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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 artışla 2.034,41 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 23.02.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,95 puan ve yüzde 0,84 değer kazanarak 2.034,41 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,58 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,98 ile metal ana sanayi, en çok kaybettiren yüzde 3,91 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel piyasalarda azalan risk iştahına paralel satış ağırlıklı bir seyir izledi ve günü yüzde 1,01 değer kaybıyla 2.017,46 puandan tamamladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasının ardından dün Avrupa Birliği (AB), İngiltere, Japonya ve ABD, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırım kararı aldı. Rusya Parlamentosu ise Putin'in, ordunun Rusya toprakları dışında görev yapmasına ilişkin başvurusunu onayladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizine dair haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, pay piyasalarında oynaklığın sürebileceğini, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini söyledi.

Gelişmelerin enerji fiyatlarına yansımalarının, enflasyon beklentileri ve para politikalarının seyri açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, bugün Almanya'da tüketici güven endeksi ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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