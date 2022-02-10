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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 2.048,35 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.02.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,49 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 2.048,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,19 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,89'la bilişim oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,78 artışla 2.042,85 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların odağında bugün ABD'nin ocak ayı enflasyon verilerinin bulunduğunu belirterek, söz konusu verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası yol haritasında dikkate aldığı en önemli göstergelerden olduğunu, veri öncesi küresel pay piyasalarında temkinli bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde işsizlik ve haftalık para ve banka istatistiklerinin izleneceğini aktaran analistler, enerji fiyatlarının seyri ve Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.055 ve 2.100 seviyelerinin direnç, 1.990 ve 1.930 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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