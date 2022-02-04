Dolar
13.58
Euro
15.56
Altın
1,808.60
ETH/USDT
2,790.00
BTC/USDT
37,933.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde "Kalkınma Ajansları Değerlendirme Toplantısı" düzenleniyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 artışla 1.969,73 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 04.02.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,83 puan ve yüzde 0,60 değer kazanarak 1.969,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,86 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,53'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,41'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,21 değer kaybıyla 1.957,90 puandan tamamladı.

Analistler, merkez bankalarının para politikalarında şahin duruşa geçmesi ve Rusya-Ukrayna arasında artan gerilimle küresel çapta azalan risk iştahına karşın, açıklanan bilançoların pay piyasalarındaki fiyatlamalar üzerinde belirleyici olduğunu söyledi.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 ve 2.030 seviyelerinin direnç, 1.920 ve 1.880 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da vakaların 3 milyonu aşması üzerine hükümet Kovid-19'a karşı uyarıları artırdı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve can kayıpları artıyor
Avrupa'nın tamamı Kovid-19 seyahat haritasında koyu kırmızıya boyandı
Türkiye'de 107 bin 530 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 233 kişi öldü
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

ECB'nin faiz artırım ihtimali arttı

ECB'nin faiz artırım ihtimali arttı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı