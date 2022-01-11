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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 2.065,70 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 11.01.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,54 puan ve yüzde 1 değer kazanarak 2.065,70 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,75 ve holding endeksi yüzde 0,84 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,03'le spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne yükselişle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen satışlarla kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,58 artışla 2.045,16 puandan tamamladı.

Yurt içinde, bugün gözler ödemeler dengesi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının Kasım 2021 döneminde 2 milyar 230 milyon dolar açık vermesini bekliyor.

Analistler, bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.050 ve 2.070 seviyesinin direnç, 2.030 ve 1.990 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

Öte yandan Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda 20 Aralık 2021'de uygulanmaya başlanan açığa satış işlemlerinde "yukarı adım kuralının" bugün sona erdiğini duyurdu.

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