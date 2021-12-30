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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,10 artışla 1.916,28 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 30.12.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,81 puan ve yüzde 1,10 değer kazanarak 1.916,28 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 1,12 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,39 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,30 ile turizm oldu.

Dün Borsa İstanbul'da holding ve kimya sektörü hisselerinde yoğunlaşan alışlarla yüzde 2,43 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.895,46 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan kısıtlamaların ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarının karışık seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de konut fiyat endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.940 seviyesinin direnç, 1.840 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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