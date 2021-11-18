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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.710,05 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 18.11.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.710,05 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,27 artarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında enflasyon endişelerinin risk iştahını törpülediğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini ifade etti.

Bugünün veri gündeminde ise ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve Philadelphia Fed imalat endeksinin öne çıktığını aktaran analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmalarının da yatırımcıların odağında olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 100 baz puan indirilerek yüzde 15'e çekileceğini tahmin ediyor. TCMB, önceki iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini toplam 300 baz puan indirerek yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü.

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