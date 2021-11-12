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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 1.631,43 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 12.11.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,37 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 1.631,43 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59 ve holding endeksi yüzde 0,43 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,98 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,42 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün 1.643,82 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,06 değer kazancıyla 1.625,06 puandan tamamladı ve kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde sanayi üretimi ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.650 puanın direnç, 1.570 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,34 artmasını bekliyor. Ekonomistler, eylül döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8,03 artacağını öngörüyor.

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