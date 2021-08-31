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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne yüzde 0,61 artışla 1.467,18 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 31.08.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,95 puan ve yüzde 0,61 artarak 1.467,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,77 ve holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile metal ana, tek kaybettiren yüzde 0,21 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, cuma günü yüzde 0,67 değer kazanarak 1.458,23 puandan kapanırken, endeksin haftalık bazdaki kazancı dikkati çeken para girişinin etkisiyle yüzde 0,94 düzeyinde gerçekleşti.

Analistler, küresel piyasalarda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerle yön arayışının öne çıktığını belirterek, dün 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olan yurt içi piyasalarda ise artış eğilimindeki petrol fiyatlarının etkisinin izleneceğini söyledi.

Bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç, 1.440 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.



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