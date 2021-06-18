Euro
10.32
Dolar
8.66
BIST 100
1,420.41
Altın
1,793.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Bursa İş Dünyası ile Buluşma” programına katılıyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 artışla 1.417,95 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 18.06.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,80 puan ve yüzde 0,27 değer kazanarak 1.417,95 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 artarken, holding endeksi yüzde 0,20 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,68 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,20 ile holding ve yatırım oldu.

BIST 100 endeksi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerden "şahin" bulunan haziran toplantısı kararları sonrasında dün satıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,20 değer kaybıyla 1.414,15 puandan tamamladı.

Analistler, Fed'in enflasyon ve faiz beklentilerindeki yukarı yönlü revizyonları ile varlık alımlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların yakında tartışılmaya başlayabileceği yönlendirmesine piyasaların ilk tepkisinin olumsuz olduğunu bugün ise yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bundan sonraki süreçte enflasyona ilişkin beklentileri belirleyecek veri ve fiyatlamalara daha duyarlı olunmasının beklendiğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, Avro Bölgesi'nde maliye bakanları toplantısı ile oynaklığı artan emtia fiyatlarının seyrinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı azalmaya devam ediyor
Kovid-19 vaka sayısı 64 ilde azalırken 17 ilde arttı
Bakan Koca, bir günde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını duyurdu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca 1 milyon 500 bininci doz aşının yapıldığını açıkladı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed sonrası yön arayışında

Borsa günü düşüşle tamamladı

'TCMB parasal duruşu sıkı görüyor, faiz indirimi beklentilerini ötelemeye çalışıyor'

'TCMB parasal duruşu sıkı görüyor, faiz indirimi beklentilerini ötelemeye çalışıyor'
Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 867 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 94 milyar 867 milyon dolar oldu
Yurt dışı yerleşikler 33,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışı yerleşikler 33,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı