Euro
10.41
Dolar
8.56
BIST 100
1,453.29
Altın
1,879.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı V-Talks etkinliği kapsamında düzenlenen “2023 Sonrası Savunma ve Uzay Teknolojileri” oturumunun açılış konuşmasını gerçekleştiriyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.453,24 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.06.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,07 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.453,24 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,17 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,11 değer kazanarak 1.449,17 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısı öncesi sınırlı da olsa iyimserliğin fiyatlandığını söyledi.

ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerine çıkmasının, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) genişlemeci para politikalarından geri adım atma olasılığını artırarak piyasalar üzerinde baskıya neden olabileceğini belirten analistler, ECB'nin toplantısında ise faizlerde ve varlık alım programında değişikliğe gidilmesinin beklenmediğini, karar metni ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarında gelecek dönem politikalarına ilişkin ipuçlarının aranacağını kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ise iş gücü istatistikleri ile haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 5 bin 557 Kovid-19 vakası görüldü
ABD, düşük gelirli ülkelere verilmek üzere 500 milyon doz Pfizer-BioNTech aşısı satın alacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 31 milyon 755 bin 665'e ulaştı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Borsa günü yatay tamamladı

Borsa günü yatay tamamladı