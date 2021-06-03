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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,28 artışla 1.434,72 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.06.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,99 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 1.434,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,09 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,14 ile sigorta oldu.

BIST 100 endeksi, dün 1.418 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti ve günü de yüzde 0,09 değer kaybıyla 1.430,73 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamı, ABD Merkez Bankası yetkilileri ile İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu aktaran analistler, 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,39 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun, yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

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