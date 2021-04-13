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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 1.380,73 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.04.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,82 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 1.380,73 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,41 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,70 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,26 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün negatif ayrışmasını sürdürerek günü yüzde 1,24 azalışla 1.375,91 puandan tamamladı.

Analistler, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları nedeniyle pay piyasalarındaki baskının devam ettiğini belirterek, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması durumunda 1.340 desteğinin gündeme gelebileceğini aktaran analistler, 1.400 ve 1.440 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,04 artmasını bekliyor. Ekonomistler, şubat döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 7,21 artacağını öngörüyor.

Arındırılmış sanayi üretimi endeksi Ocak 2020'de yıllık yüzde 11,4 ve aylık yüzde 1 artış göstermişti. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yıllık yüzde 7,5 yükselmişti.

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