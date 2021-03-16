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Hazine ve Maliye Bakanı Elvan AA Editör Masası'nın konuğu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporculara üniversitelerden sonra ortaokul ve liselerde de yüzde 100 burs imkanı sağlayan "Sporcu Öğrencilerin Eğitiminde İş Birliği Protokolü" imza törenine katılıyor.
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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.561,78 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.03.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,30 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.561,78 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,25 ve holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 3,13 ile spor oldu.

Dün 1.550-1.565 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,12 azalışla 1.555,47 puandan tamamlamıştı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,6'nın altına gerilemesi ile küresel piyasalarda pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde AA Editör Masası'na konuk olacak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 ve tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyelerinin direnç, 1.550 ve 1.520'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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