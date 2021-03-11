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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,62 artışla 1.574,58 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 11.03.2021
Borsa güne yükselişle başladı

istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,64 puan ve yüzde 0,62 değer kazanarak 1.574,58 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,71 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 4,32 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,02 değer kazanarak günü 1.564,94 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de, beklentilerin altında kalan çekirdek enflasyon nedeniyle gerileyen tahvil faizleri ve ekonomik destek paketinin Temsilciler Meclisinde onaylanmasının ardından küresel risk iştahının arttığını bildirdi.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararının takip edileceğini kaydeden analistler, BIST 100 endeksinde tarihi zirve konumundaki 1.582 seviyesinin direnç, 1.550 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ocakta 1,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari işlemler açığı beklentileri, 1,2 milyar dolar ile 2,7 milyar dolar arasında yer aldı. Cari işlemler hesabı, Aralık 2020'de 3 milyar 210 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 36 milyar 724 milyon dolar olmuştu.

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