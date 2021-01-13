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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,66 değer kazanarak 1.559,77 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Murat Aslan   | 13.01.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,24 puan ve yüzde 0,66 artışla 1.559,77 puanla rekor seviyeye çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,72 ve holding endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,67 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,87 değer kazancıyla 1.549,53 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi üyelerinin dün akşamki konuşmalarında mali teşviklerin önemine dikkati çekmesi ve Fed'in genişlemeci politikasını devam ettireceğini vurgulamalarının yanı sıra ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden'ın, yarın detaylarını açıklaması beklenen mali teşvik paketinin pay piyasalarını desteklediğini söyledi.

Bugün, yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Fed'in yayımlayacağı Bej Kitap raporunun takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.580 puanın direnç, 1.500 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor. Kasımda, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin bir önceki aya göre yüzde 0,5, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 9 artacağı tahmin ediliyor.

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