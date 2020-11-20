Euro
9.01
Dolar
7.59
BIST 100
1,323.75
Altın
1,867.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, halka hitap ediyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.315,69 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 20.11.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 artışla 1.315,69 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,67 puan ve yüzde 0,20 değer kazanarak 1.315,69 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,05 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisi artarak devam ederken, buna bağlı olarak Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı.

BIST 100 endeksi, dün gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.325,70 puana, kapanış rekorunu da yüzde 1,41 artışla 1.313,02 puana taşıdı.

Analistler, TCMB'nin faiz kararı ve sadeleşme adımının piyasalar açısından olumlu; karar metninin net, anlaşılır, sade ve enflasyon hedeflemesi vurgusunun yoğun olmasının öngörülebilirlik, kredibilite ve Türk lirası varlıklar için çok değerli olduğunu vurguladı.

TCMB, dün Naci Ağbal başkanlığında gerçekleştirdiği ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizi yüzde 15'e çıkarırken, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacağını belirterek, sadeleşme ve öngörülebilirlik adına da önemli bir adım attı.

Bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.325 ve 1.340 seviyelerinin direnç, 1.280 puanın destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin menşeli Kovid-19 aşısının faz-3 çalışmaları için gönüllü aranıyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 57 milyon 239 bini geçti
Tokyo’da Kovid-19 uyarı seviyesi en yükseğe çıkarıldı
Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 40 bini aştı
Meksika'da Kovid-19 kaynaklı ölümler 100 bini aştı

Benzer haberler

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

TCMB swap işlemlerinde uygulanan faizi yükseltti

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar pozitif ayrıştı

Borsa İstanbul'da pay vadeli günlük işlem hacmi rekoru

Borsa İstanbul'da pay vadeli günlük işlem hacmi rekoru
Borsadan kapanış rekoru

Borsadan kapanış rekoru
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı