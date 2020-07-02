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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 115.843,62 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 02.07.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 528,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 115.843,62 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,37 ve holding endeksi yüzde 0,55 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,33 ile bilişim oldu.

Dün 117.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,04 değer kaybıyla 115.314,98 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımlayacağı Para Politikası Kurulu toplantı özeti, yurt dışında ise ABD'de yarın resmi tatil olması dolayısıyla bugün yayımlanacak istihdam raporundaki verilerin takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 114.000 ve 112.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını belirten analistler, 116.000 ve 117.500'ün direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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