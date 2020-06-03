Euro
7.54
Dolar
6.73
BIST 100
108,823.70
Altın
1,718.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artışla 108.926.20 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 03.06.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,77 artışla 108.926.20 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 828,93 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 108.926.20 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,98 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri açılışta artarken, en fazla kazandıran yüzde 1,68 ile spor oldu.

Dün, yükselişini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77'lik artışla 108.097,27 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda bol likidite ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserliğin risk iştahını artırdığını belirtti.

Yatırımcıların pay piyasalarına ilgisinin devam ettiğini aktaran analistler, bugünün veri gündeminde, ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI ile yurt içinde mayıs ayı enflasyonunun öne çıktığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 109.500 ve 111.600 seviyelerinin önemli direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özel anaokullarından 'çocuk başına devlet desteği' talebi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 432 bini geçti
Kovid-19 ile emlak piyasasında paradigma değişiyor
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 80 bini aştı
Çin'de 1, Güney Kore'de 49 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Ekonomilerin normale dönüşü altın fiyatlarında önemli rol oynayacak

Ekonomilerin normale dönüşü altın fiyatlarında önemli rol oynayacak

Borsa güne yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı

Spor hisseleri mayısta yatırımcısına kazandırdı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı