Euro
7.47
Dolar
6.79
BIST 100
106,164.80
Altın
1,721.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 105.642,72 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 28.05.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,66 artışla 105.642,72 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 689,22 puan ve yüzde 0,66 değer kazanarak 105.642,72 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise 1,24 ile turizm oldu.

Dün özellikle ulaştırma sektörü hisselerinde yoğunlaşan alımlarla hızlı yükselen BIST 100 endeksi, yüzde 1,87 artarak 104.953,50 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bugün başta ABD'nin birinci çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) verisi olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, ABD ekonomisinin ilk çeyrekte yüzde 4,8 daralmasının beklendiğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyeleri olabileceğini kaydeden analistler, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'de son 50 günün en yüksek Kovid-19 vaka artışı görüldü
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 1086 kişi hayatını kaybetti
Amerikalıların yarıdan fazlası, bulunması halinde Kovid-19 aşısına soğuk bakıyor
Mekke'de pazar gününden itibaren aşamalı olarak normalleşme başlayacak

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı
Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını

Borsaya ilk çeyrekte yatırımcı akını
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı