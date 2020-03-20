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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,37 artarak 87.217,14 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 20.03.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,37 artarak 87.217,14 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.021,75 puan ve yüzde 2,37 değer kazanarak 87.217,14 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,73 ve holding endeksi yüzde 2,15 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,77 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,51 ile spor oldu.

Dün 84.000-87.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,45 azalışla 85.195,39 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin devam etmesine karşın, merkez bankaları ve hükümetlerin ekonomiyi destekleme adımlarıyla küresel piyasalarda toparlanmaların görüldüğünü ifade etti.

ABD ve Avrupa borsalarında dünkü yüzde 2'leri aşan yükselişler sonrası bugün Güney Kore'de Kospi endeksinin yaklaşık yüzde 7 değer kazandığına dikkati çeken analistler, Borsa İstanbul'da da gün boyu alıcılı bir seyir izlenmesinin beklendiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 88.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda tepki yükselişinin kısa vadeli trende dönüşebileceğini vurguladı.

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