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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 artışla 100.641,10 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 20.09.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 302,33 puan artışla 100.641,10 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 302,33 puan ve yüzde 0,30 değer kazancıyla 100.641,10 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,19 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,00 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,67 ile sigorta oldu.

Dün 102.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka pay piyasalarında etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,56 azalışla 100.338,77 puandan tamamladı.

Analistler, haftanın son işlem gününde yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt içinde ise tüketici güven endeksi ve Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

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