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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20 yükselişle 86.943,35 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 21.05.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 171,88 puan ve yüzde 0,20 artışla 86.943,35 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,53 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile elektrik oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,03 azalışla 86.771,47 puandan tamamladı.

Analistler, ABD-İran gerilimi nedeniyle jeopolitik riskler ve ticaret savaşı endişelerinin piyasalar üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu konularla ilgili haber ve açıklamaların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve ABD'de ikinci el konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85.500 seviyesinin destek, 89.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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