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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 98.404,68 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 10.04.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 değer kazancıyla 98.404,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 269,38 puan ve yüzde 0,27 artışla 98.404,68 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran 1,02 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,64 ile sigorta oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, önceki kapanışa göre yüzde 1,19 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 98.135,30 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklayacağı reform paketinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası faiz kararı, ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun haber ve veri akışının takip edileceğini belirtti.

Bakan Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u bugün saat 11.00'de İstanbul'da düzenlenecek basın toplantısında açıklayacak. Saat 14.45'te açıklanacak ECB faiz kararının ardından ECB Başkanı Mari Draghi'nin saat 15.30'da başlayacak basın toplantısı da yatırımcıların odağında olacak.

Avrupa Birliği'nin bugün başlayacak Liderler Zirvesi'nin de gündemi meşgul edeceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.300 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.200'ün direnç konumunda olduğunu ifade etti.

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