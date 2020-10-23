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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.200,38 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 23.10.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 1.200,38 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2,05 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 1.200,38 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,67 ile orman, kağıt, basım olurken, en çok gerileyen yüzde 0,98 ile inşaat oldu.

Dün gün içinde 1.216 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,09 değer kaybıyla 1.198,32 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.180 puanın destek, 1.225 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.


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