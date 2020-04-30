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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,46 artışla 102.065,96 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 30.04.2020
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 470,64 puan ve yüzde 0,46 değer kazanarak 102.065,96 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,66 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,63 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,85 ile metal ana sanayi oldu.

Dünya borsalarının, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı sonrası artan risk iştahı ile pozitif görünümünü koruduğu görülüyor.

Fed faiz oranını sabit bıraktı

Fed, dün akşam sona eren toplantısında politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Karar metninde, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı, Fed'in, bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için elindeki tüm araçlarını kullanmaya bağlı olduğu vurgulandı.

Analistler, bugün yurt içinde Enflasyon Raporu'ndaki veriler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini aktaran analistler, Avro Bölgesi büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını, 100.000 puanın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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