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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 06.12.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,32 artışla 109.008,91 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 349,93 puan ve yüzde 0,32 değer kazancıyla 109.008,91 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,15, holding endeksi yüzde 0,54 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin önemli direnç olarak nitelendirdikleri 108.200 puanı aştı ve önceki kapanışa göre yüzde 0,89 değer kazanarak, 108.658,98 puanla 24 Nisan 2018'den bu yana en yüksek kapanışını yaptı.

Analistler, BIST 100 endeksinin 108.200 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, sonraki hedeflerin 110.000 ve 111.200 seviyeleri olacağını bildirdi.

Bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatli kazançlar verilerinin, 11 Aralık Çarşamba açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini ifade etti.

Moody's, 14 Haziran'daki değerlendirmesinde Türkiye'yi "yatırım yapılabilir" seviyenin 4 kademe altında, "B1" ile notlarken, görünümü ise "negatif"te tutmuştu.

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