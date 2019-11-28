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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,23 artışla 106.084,66 seviyesine yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 28.11.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 240,49 puan ve yüzde 0,23 değer kazancıyla 106.084,66 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21, holding endeksi yüzde 0,17 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile sigorta oldu.

Dün, gün içinde 105.500-106.500 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 105.844,17 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de Şükran Günü tatili olması nedeniyle Avrupa ve Türkiye piyasalarında düşük hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade ederek, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a ilişkin adımı sonrası ABD ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların takip edileceğini söyledi.

Trump'ın, kongrenin her iki kanadından da geçerek masasına gelen "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" adlı yasa tasarısını dün akşam imzaladığını anımsatan analistler, tasarının, Hong Kong'daki gösterilerde uygulanan şiddet ve insan hakları ihlallerinden sorumlu olan Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngördüğünü kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000 puanın destek, 106.500 ve 108.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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