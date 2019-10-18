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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 3,70 yükselişle 98.406,01 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 18.10.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 3,70 artışla 98.406,01 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 3.509,78 puan ve yüzde 3,70 değer kazancıyla 98.406,01 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 5,08, holding endeksi yüzde 2,90 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, son bir saatte etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 94.896,23 puandan tamamladı.

Analistler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'yi kabulü ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma ile jeopolitik risklerin azaldığını, bunun da Türk lirası varlıkları pozitif etkilediğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımlara gerek olmayacağını söylediğini anımsatan analistler, BIST 100 endeksinde 100.000 seviyesinin gündeme gelmesinin beklenebileceğini bildirdi.

BIST 100 endeksi geçen hafta içinde 105.000 puanın üzerini test etmesinin ardından düşüşe geçmişti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının beklenti anketi, yurt dışında ise Brexit gelişmeleri, ticaret müzakereleri ve açıklanacak şirket bilançolarının takip edileceğini ifade etti.

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