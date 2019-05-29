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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 yükselişle 86.932,70 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 29.05.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 155,08 puan ve yüzde 0,18 artışla 86.932,70 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,49 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,11 ile elektrik oldu. 

Borsa İstanbul'da, dün Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Emeklilik Yatırım Fonları'na ilişkin düzenlemesinin desteği ile yüzde 1,44 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 86.777,63 puandan tamamladı.

Analistler, dünkü SPK düzenlemesinin ardından bugün de devlet katkısının yüzde 10'unun Borsa İstanbul'da değerlendirilmesi zorunluluğu getirildiğini anımsatarak, fonlardan gelecek alımların pay piyasaları için pozitif olduğunu söyledi.

Dün ve bugünkü düzenlemelerle fonların yaklaşık 1 milyar lira tutarında hisse senedi alımı yapmaları gerektiğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.200 ve 88.500'ün direnç, 84.900'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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