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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,67 değer kazancıyla 94.158,59 puandan başladı.

Erhan Cihan Ünal   | 03.04.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 625,46 puan ve yüzde 0,67 artışla 94.158,59 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 1,04, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,10 ile finansal kiralama, faktoring makine oldu. 

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 95.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre 0,60 değer kaybıyla 93.533,12 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) verileri ile ABD'de özel sektör istihdamının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek, 95.000-95.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,79 artmasını beklerken, bir önceki ay yüzde 19,67 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,43'e düşmesi öngörülüyor.

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