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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 değer kazancıyla 92.499,04 puandan başladı.

Erhan Cihan Ünal   | 29.03.2019
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 378,70 puan ve yüzde 0,41 artışla 92.499,04 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33 , holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,79 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,30 ile taş, toprak oldu.

Dün, 90.776,82 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede banka hisseleri öncülüğünde gelen alımların etkisiyle yükselişe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 primle 92.120,33 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında Almanya'da işsizlik, İngiltere'de büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.300 ve 90.000 seviyelerinin önemli destekler, 95.000 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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