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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.640,57 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 28.11.2024 - Güncelleme : 28.11.2024
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,8 puan ve yüzde 0,01 artışla 9.640,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02, holding endeksi de yüzde 0,07 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,49 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,47 ile ulaştırma oldu.

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,04 değer kazanarak 9.639,77 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'nin gelecek dönemde önemli ticaret ortaklarına karşı koruyucu adımlar atacağına yönelik haber akışı ve dün açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerle yön arayışına devam ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ile Almanya'da enflasyonun takip edileceğini dile getirerek, ABD'de borsaların tatil nedeniyle kapalı olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.500 ve 9.450 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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