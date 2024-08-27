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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 düşüşle 9.561,73 puandan başladı.

Serhat Tutak  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,03 puan ve yüzde 0,04 azalışla 9.561,73 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,04 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,09 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,34 ile inşaat, en çok gerileyen yüzde 1,47 ile spor oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.565,76 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, yoğun veri gündemi öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığı görülürken, açıklanacak bilançolar öncesinde teknoloji hisselerindeki değer kaybı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özeti ve sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ile New York Fed tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.450 puanın destek, 9.650 ve 9.700 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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