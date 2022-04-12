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Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,01 artışla 2.449,34 puandan başladı.

Murat Aslan   | 12.04.2022
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,23 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 2.449,34 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,43 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,04'le finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren yüzde 1,37'yle gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yükseliş eğilimini sürdürerek 2.450,16 puan ile rekor seviyeyi gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,33 değer kazancıyla 2.449,11 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyon baskısı sonucunda merkez bankalarının şahin tutumunu devam ettireceği beklentileriyle küresel risk iştahının düşük seyrettiğini belirterek, tahvil ve pay piyasalarındaki satış eğilimine karşın Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını kaydetti.

Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW beklenti endeksleri ile ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.500 puanın direnç, 2.410 ve 2.390 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artmasını bekliyor.

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