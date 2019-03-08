Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.14
Dolar
5.47
BIST 100
101,978.50
Altın
1,292.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dünya Kadınlar Günü Gong Töreni
logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 102.337,33 puandan başladı.

Bekir Gürdamar   | 08.03.2019
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,05 değer kazancıyla 102.337,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 54,64 puan ve yüzde 0,05 artışla 102.337,33 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,70 ile inşaat oldu.

BIST 100 endeksi, dün uluslararası borsalardaki negatif seyrin etkisiyle düşüş eğiliminde hareket ederek, günü yüzde 1,13 azalışla 102.282,68 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 102.500 puanın altında kaldığı sürece düşüş eğiliminin devam edebileceğini ve sırasıyla 100.700 ve 99.000 seviyelerinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Şubatta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

Şubatta en fazla reel getiri BIST 100 endeksinden

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı