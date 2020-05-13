Euro
7.59
Dolar
6.99
BIST 100
99,671.56
Altın
1,703.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"
logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 99.649,07 puana yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 13.05.2020
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 33,19 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 99.649,07 puana çıktı. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

Dün, üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 artışla 99.615,88 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 342 bini geçti
Irak’tan getirilen 90 Türk vatandaşı Batman’da yurda yerleştirildi
İngiltere'de normalleşmede ilk adım bugün atılıyor
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 178 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bini geçti

Benzer haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi sonuçlandı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı