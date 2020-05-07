Euro
7.80
Dolar
7.23
BIST 100
98,731.50
Altın
1,691.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,01 artışla 98.579,92 puana çıktı.

Bekir Gürdamar   | 07.05.2020
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, 8,47 puan ve yüzde 0,01 değer kazanarak 98.579,92 puana yükseldi. 

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 geriledi, holding endeksi ise yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile gıda, içecek oldu.

Dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı.

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de yarın yayımlanacak nisan ayı istihdam raporu öncesi bugün açıklanacak haftalık işsizlik başvurularının yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Kore'nin Kovid-19 mücadelesinde yaygın ve hızlı test etkili
Türk-İş Başkanı Atalay'dan iş yerlerinde 'koronavirüs salgını' uyarısı
Kovid-19 salgının ortaya çıktığı Vuhan'da okullarda eğitime 'kısmen' yeniden başlandı
Sivas'ta karantina süresi sona eren 574 kişi memleketlerine uğurlandı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 300 bini geçti

Benzer haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Küresel piyasalar veri odaklı seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü düşüşle tamamladı