Euro
6.43
Dolar
5.73
BIST 100
98,715.44
Altın
1,394.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirve Oturumu'na katılıyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 29,37 puan artışla 98.724,81 seviyesine çıktı.

Bekir Gürdamar   | 09.07.2019
Borsa güne yatay başladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,03 yükselişle 98.724,81 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 29,37 puan ve yüzde 0,03 artışla 98.724,81 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 0,05 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,20 ile metal ana sanayi oldu.

Dün 97.890,96 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyede gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 98.695,44 puandan tamamladı.

Analistler, bugün veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, Fed üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini söyledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA), İran'ın nükleer anlaşmada belirlenen uranyum zenginleştirme oranını aştığını duyurmasının ardından piyasalarda jeopolitik risk algısının arttığını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.900 ve 96.700 seviyelerinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Etiyopya Yahudileri İsrail için ciddi bir iç sorun
Yemen barışı için kozmopolit diplomasi
Çin hükümeti Hong Kong'da ateşi maşayla tutuyor
Mısır'da darbenin hasarı her geçen yıl artıyor
İran’ın uranyum zenginleştirme kararı ve muhtemel sonuçları

Benzer haberler

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Gram altın haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı