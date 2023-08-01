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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 düşüşle 7.207,81 puandan başladı.

Murat Aslan  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,15 puan azalışla ve yüzde 0,13 değer kaybederek 7.207,81 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,61 ve holding endeksi yüzde 0,03 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,43 ile sigorta, en çok kaybettiren yüzde 1,66 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,12 artışla 7.216,96 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.256,61 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda, dünya genelinde ekonomik aktiviteye ve enflasyon problemine ilişkin endişelerle karışık bir seyir öne çıkıyor.

Uzun süre enflasyon ve resesyon ikilemi arasında kalan dünya ekonomilerinin yumuşak iniş yapabilecekleri ihtimali varlık fiyatları üzerindeki baskıyı azaltsa da henüz makroekonomik verilerden alınan sinyallerin net bir mesaj vermemesi fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da imalat sanayi PMI, Avro Bölgesinde işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.250 ve 7.350 seviyelerinin direnç, 7.000 ve 6.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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