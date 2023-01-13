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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 azalışla 4.952,37 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 13.01.2023
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,34 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 4.952,37 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,89 ve holding endeksi yüzde 0,28 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,93'le turizm, en çok kaybettiren yüzde 1,07'yle madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün 4.600-4.980 puan arasında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 5,11 değer kazancıyla 4.970,11 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün ABD'de JP Morgan ve Bank of America gibi büyük bankaların finansal sonuçlarını duyurmasıyla dördüncü çeyrek bilanço döneminin başlayacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise İngiltere'de sanayi üretimi, Almanya'da büyüme, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve sanayi üretimi ile ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 5.100 puanın direnç, 4.700 ve 4.650 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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