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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,22'lik düşüşle 2.778,92 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 10.08.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,24 puan ve yüzde 0,22 değer kaybederek 2.778,92 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,16 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,31'le ticaret, en çok kaybettiren yüzde 9,62'yle madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün 2.807,21 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 2.785,16 puandan tamamladı.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verileri öncesinde artan belirsizliklerle pay piyasalarının negatif seyrettiğini söyledi.

Geçen hafta beklenmedik şekilde güçlü gelen istihdam piyasası verilerine karşın enflasyonda görülecek olası bir düşüşün ABD Merkez Bankası'nı (Fed) rahatlatabileceğini belirten analistler, veri öncesi para piyasalarında bankanın eylül toplantısında yüzde 68 ihtimalle 75 baz puan faiz artırmasının fiyatlandığını bildirdi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ayrıca yurt içinde işsizlik, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları verilerinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.800 ve 2.820 seviyelerinin direnç, 2.750 ve 2.720 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.


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