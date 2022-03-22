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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,11 azalışla 2.150,96 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 22.03.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,07 puan ve yüzde 1,11 değer kaybederek 2.150,96 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01'lik sınırlı düşüş kaydederken, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,70 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 6,85 ile metal ana sanayi oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 1,43 değer kazancıyla 2.175,03 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Ereğli Demir Çelik başta olmak üzere endeks üzerinde ağırlığı yüksek hisse senetlerinde temettü ödemelerinin gerçekleştirilmesi nedeniyle BIST 100 endeksindeki düşüşün fazla olduğunu bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ettiğini dile getiren analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki tutumunun da oynaklığı artırdığını söyledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada gerek görülmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini belirterek, gelecek toplantılar için 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ise Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu, bu nedenle ECB para politikalarının Fed ile uyumlu olmayabileceğini ifade etti.

Bugün de ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini belirten analistler, veri takviminde ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin öne çıktığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.195 ve 2.220 seviyelerinin direnç, 2.130 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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