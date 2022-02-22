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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,11 azalışla 1.995,00 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 22.02.2022
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,06 puan ve yüzde 2,11 değer kaybederek 1.995,00 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,53 ve holding endeksi yüzde 2,27 düşüş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne düşüşle başlarken, en çok kaybettiren yüzde 7,09'la turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün özellikle gün sonuna doğru etkisini artıran alımlarla yükselişe geçerek günü yüzde 0,28 artışla 2.038,06 puandan tamamladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Rusya'nın kararı uluslararası toplumda tepkiye sebep olurken, ABD kararı şiddetle kınadı ve sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ile ABD'li kişi ve kurumların tüm ticari ve finansal ilişkilerini yasakladı.

Dün gece acil toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi de Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğunu, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğunun Rusya'ya ait olduğunu belirtirken, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı da "Rusya'nın kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

Analistler, Rusya-Ukrayna krizinin askeri bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğine dair endişelerin artmasıyla küresel çapta risk iştahının gerilediğini belirterek, bireysel yatırımcıların, oynaklığın devam etmesinin beklendiği bu dönemde panikle hareket etmemesi ve sakin kalması gerektiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi, ABD'de imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.955 puanın destek, 2.050 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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