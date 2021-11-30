Dolar
12.87
Euro
14.58
Altın
1,792.76
ETH/USDT
4,378.50
BTC/USDT
56,300.00
BIST 100
1,807.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,27 azalışla 1.803,91 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 30.11.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,89 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 1.803,91 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,44 ve holding endeksi yüzde 0,52 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,55 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,66 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 1,82 artışla 1.808,79 puandan tamamladı.

Analistler, halihazırda seyahat kısıtlamalarına neden olan Omicron varyantının olası kapanmaları beraberinde getirebileceği endişelerinin küresel ekonomiye ilişkin riskleri artırdığını belirterek, öte yandan mevcut aşıların yeni varyanta etkisine dair yapılan farklı açıklamaların da piyasalarda oynaklığa neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün ABD Senatosu'nda yapacağı sunumda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki son artış ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğu, enflasyona ilişkin belirsizliği de artırdığı konularında Kongreyi uyaracağını aktaran analistler, konuya ilişkin gelişmelerin gündemde kalmaya devam edeceğini kaydetti.

Analistler, makroekonomi veri tarafında ise yurt içinde büyüme, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.830 seviyesinin direnç, 1.730 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasıla'nın (GSYH) 3. çeyrekte yüzde 8,1 büyümesini bekliyor. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 10 olarak gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya'da ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi
Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı
Kazakistan, Omicron varyantı belirlenen ülkelerden gelenlere ev karantinası uygulayacak
Kovid-19 tüm dünyada turizm sektörünü vurmaya 2021'de de devam etti
Almanya'daki eyaletlerin sağlık bakanları eczanelerde de aşı yapılmasını istedi

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık sektörünün aktifleri 7,3 trilyon lirayı aştı
AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın kasım ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı
Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 9 ayda 16 katına çıktı

Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 9 ayda 16 katına çıktı