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Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,46 azalışla 1.394,95 puandan başladı.

Murat Aslan   | 24.09.2021
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 6,51 puan ve yüzde 0,46 azalarak 1.394,95 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,49 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,26 ile finansal kiralama, faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 0,63 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,43 azalışla 1.401,46 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, Çinli emlak devi Evergrande'nin borç ödemelerine ilişkin devam eden belirsizlikler ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yükselmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve bazı Fed üyelerinin açıklamalarında para politikasına ilişkin ipuçlarının aranacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde kapasite kullanımı, reel sektör güven endeksi ve sektörel güven endeksleri, yurt dışında Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksleri ve ABD'de yeni konut satışlarının bulunduğunu bildirdi.

Analistler, döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin pay piyasalarını baskıladığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 ve 1.370 seviyelerinin destek, 1.420 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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